قررت شركة الطيران الهولندية «كيه.إل.إم»، اليوم السبت، وقف تحليق طائراتها في المجالين الجويين لإسرائيل وإيران.

وقالت الشركة، وهي الذراع الهولندية لشركة الخطوط الجوية الفرنسية إير فرانس-كيه.إل.إم، أنها اتخذت قرارها في خطوة احترازية، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وفق وكالة رويترز.

لكن الشركة الفرنسية أشارت إلى إنها ستواصل رحلاتها إلى تل أبيب المطلة على ساحل البحر المتوسط.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أنها احتجزت السبت ناقلة حاويات مرتبطة بإسرائيل في مياه الخليج.

جاء ذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، قائلة: «احتجزت القوة البحرية الخاصة ناقلة الحاويات إم سي اس أريز خلال عملية نفذتها مروحية قرب مضيق هرمز».

وأضافت أن السفينة ترفع العلم البرتغالي وتديرها شركة زودياك التي يملكها الرأسمالي الإسرائيلي إيال عوفر، وتم اقتيادها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وجاءت هذه التطورات في ظل حالة ترقب لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل، ردا على الهجوم الذي كانت قد شنته إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر الغارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.