إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق مصر أسيوط الغربي

أصيب 8 أشخاص، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي باتجاه الفيوم.

كان تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز.

انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة كل من «أدهم زكريا ، 22 سنة، وأحمد صلاح الدين محمد ، 33 سنة، وطه حسن دياب ، 41 سنة ، عاشور عيد خليل ، 59 سنة وعبد الهادي عاشور ، 48 سنة، وعويس جمعة عيد، 51 سنة، وقرني عيد قرني، 52 سنة، وعبد العاطي منصور ابو النجا، 46 سنة، مصابين بكدمات متفرقة وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمين بمحافظة الفيوم.

وكشفت معاينة الشرطة أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق ما أسفر عن وقوع الإصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.