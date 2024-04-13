قال الفنان محمد عبدالعظيم، إنه تخوف من لعب دور «المعلم عباس» في مسلسل «بـ100 راجل»؛ لأنه شخصية شعبية تتسم بالشر والبلطجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المشهد تاج»، عبر فضائية «المشهد»، مساء الجمعة: «مبحبش الحاجات اللي فيها عنف، لكن اكتشفت في الآخر إن الشر بياخد جزاؤه، هو شرير وبلطجي لكن بينكسر وبنشوف ربنا وهو بيحقق عدله».

ولفت إلى شعوره بالسعادة بعد قراءة السيناريو لأن مساحة الدور جيدة، قائلًا إنه لم يقدم تلك الشخصية الشعبية الشريرة من قبل.

وأوضح أنه قدم في مسلسل «ملوك الجدعنة» شخصية شعبية لكنها كانت جيدة، متابعًا: «مكنتش بالافتراء ده، وفي بـ(100 راجل) قررت أروح أجرب الحتة دي وأشوف إيه الشغل».

وأكد أن المسلسل لم يُظلم جماهيريًا، لافتًا إلى أن القاعدة العريضة من الناس الشعبية تشاهده، وتناديه باسم «المعلم عباس».

وشدد على أهمية الوصول لتلك القاعدة، معقبًا: «يجب ألا نتعالى على الجمهور ونعامله من فوق، في طبقة من الجمهور لازم تشوف حاجات تناسب أذواقها، أنت تقدم فنًا تناسب كل الأذواق».

ونوه في الوقت نفسه، أن البعض هاجم العمل قبل عرضه، مستطردًا: «في النهاية إحنا مش هنرضي كل الأذواق، والناس من حقها تنتقد سواء نقد متخصص أو غير متخصص، من حق كل واحد يقول رأيه على راسنا».

مسلسل «بـ100 راجل» تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت، وبطولة الفنانين: سمية الخشاب، وصلاح عبدالله، وسماء إبراهيم، ومحمود عبدالمغني، ومحمد القس، وهالة فاخر، وغيرهم.