9 نصائح لتغذية صحية مناسبة بعد شهر رمضان

قدّمت الدكتورة نيرة صلاح استشاري التغذية العلاجية، تسع نصائح للتغذية الصحية المناسبة بعد شهر رمضان.

وقالت «صلاح» إن الركيزة الأساسية للتغذية الصحية هي التنوع والتوازن، حاثة بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية والتأكد من تناول السعرات الحرارية المناسبة للاحتياجات الشخصية.

وجاءت النصائح التسعة على النحو التالي:

1. تناول وجبات متوازنة:

عليك بتناول وجبات متوازنة تحتوي على جميع المجموعات الغذائية الرئيسية بما في ذلك البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون الصحية، الفواكه والخضروات. يمكنك تناول وجبتين رئيسيتين ووجبتين خفيفتين في اليوم.

2. تناول وجبة الإفطار:

لا تتجاوز أهمية تناول وجبة الإفطار بعد رمضان. حاول تضمين مصادر جيدة للبروتين مثل البيض، اللبن، الزبادي أو الحليب، إلى جانب الحبوب الكاملة والفواكه. يمكن أن يساعدك تناول وجبة إفطار صحية على الشعور بالشبع والحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم.

3. تناول السوائل بكميات كافية:

تأكد من شرب السوائل بكميات كافية للحفاظ على ترطيب الجسم. يمكنك شرب الماء، والعصائر الطبيعية غير المحلاة، والشاي أو القهوة بكميات معتدلة. تجنب تناول المشروبات الغازية والمحلّاة بالسكر بكميات كبيرة.

4. زيادة استهلاك الفواكه والخضروات:

تناول الفواكه والخضروات الطازجة بكميات كافية، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم. يمكنك تناولها كوجبات خفيفة أو ضمن وجباتك الرئيسية.

5. تجنب الطعام الدهني والمقلي:

حاول تقليل استهلاك الطعام الدهني والمقلي، واختر طرق الطهي الصحية مثل الشواء، البخار، أو الشوي بدون إضافة الزيوت الزائدة.

6. المكملات الغذائية:

قد تحتاج إلى استشارة الطبيب أو الصيدلي لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى تناول مكملات غذائية بعد رمضان. يمكن أن تكون بعض المكملات مفيدة لاستعادة مستويات الفيتامينات والمعادن المنخفضة.

7. النشاط البدني:

لا تنسى أهمية ممارسة النشاط البدني بعد رمضان. قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز اللياقة البدنية والحفاظ على وزن صحي. يمكنك اختيار الأنشطة التي تستمتع بها مثل المشي، الجري، ركوب الدراجة، أو ممارسة التمارين الرياضية في الصالة الرياضية.

8. التحلي بالانضباط:

بعد شهر رمضان، قد يكون من الصعب مقاومة الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون. حاول أن تكون متحكمًا في الحجم والتركيز على الأطعمة الصحية والمتوازنة. يمكنك تناول وجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية إذا كنت تشعر بالجوع.

9. الاستماع لجسمك:

كل شخص لديه احتياجاته الغذائية الفردية. قم بالاستماع لجسمك وتحديد ما يناسبه. إذا كنت تعاني من أي مشكلات صحية أو لديك احتياجات خاصة، فمن الأفضل استشارة أخصائي تغذية للحصول على نصائح مخصصة.