أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة والصين بدأتا حوارًا وصفه بالناعم بشأن التجارة من خلال وسطاء.

وقال لوتنيك في تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز"، ردًا على سؤال حول التفاعل بين بكين وواشنطن بشأن موضوع التجارة: "إننا نتخذ، كما أود أن أقول، نهجا ناعما، كما تعلمون، من خلال وسطاء".

وبحسب لوتنيك، تتوقع السلطات الأمريكية أن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينج، من "حل" التناقضات الحالية.

وأضاف لوتنيك: "دونالد ترامب يملك زمام الأمور، إنه يعرف كيف يلعب هذه اللعبة، إنه يعرف كيف يتعامل مع الرئيس شي".

وأعلن مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفن هاسيت، عن بدء عملية مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد فرض رسوم متبادلة على الواردات من بلدان أخرى، كما فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 20% على الواردات من الصين.

فيما تتخذ الصين مواقف مشددة تستنكر الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث كان وزير الخارجية الصيني وانج يي، قال في تصريحات صحفية، إن الزيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية على السلعة القادمة من الصين لا أساس لها، حيث تضر بالأسواق العالمية وتضر بسمعة القيادة في واشنطن نفسها.

وحذر وانج يي، أيضا من رد قوي إذا لم توقف الولايات المتحدة الضغوط الاقتصادية على البلاد.