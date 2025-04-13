الرئيس السيسي يزور قطر والكويت لتعزيز التعاون ومناقشة تطورات المنطقة

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل كلًا من دولة قطر ودولة الكويت.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي خلال زيارته إلى الدوحة لقاءً مع أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث يتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما يعقد الرئيس السيسي لقاءً مع عدد من ممثلي مجتمع الأعمال القطري، بهدف بحث فرص التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

ويستكمل الرئيس السيسي جولته الخليجية بزيارة دولة الكويت، حيث يلتقي بأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، وذلك تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.