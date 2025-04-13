وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تكبدت أكثر من 190 جنديا على محور كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، بلغت أكثر من 190 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال البيان، إنه خلال يوم واحد، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 190 عسكريا، وتم تدمير دبابة ومركبة قتالية للمشاة ومركبة قتالية مدرعة و12 مركبة، و4 قطع مدفعية ميدانية و3 قذائف هاون ونظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز "بي إم-21 جراد، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه وخلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات مكونة من لواءين ميكانيكيين ولواء دبابات ولواءين هجوميين محمولين جوا، ولواء بحريا، وفوجا هجوميا للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق جورنال وأوليشنيا.

وذكر البيان، أن الضربات العملياتية التكتيكية والطيران العسكري والطائرات المسيرة ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية المعادية في عدة مناطق بمقاطعة سومي.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك بلغت أكثر من 74010 عسكريين و406 دبابات و333 مركبة قتالية للمشاة و302 ناقلة جند مدرعة و2265 مركبة قتالية مدرعة و2690 سيارة و606 قطع مدفعية.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.