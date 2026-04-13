توجيه تهمة الاعتداء الجنسي والقتل لمراهق من فلوريدا بحق أخته غير الشقيقة

أفادت وزارة العدل الأمريكية اليوم الاثنين، بتوجيه تهم القتل والاعتداء الجنسي المشدد لمراهق (16 عاما) في فلوريدا، وذلك في قضية وفاة أخته غير الشقيقة (18 عاما) على متن باخرة سياحية تابعة لشركة كارنيفال كروز.

وكان قد تم توجيه التهم في البداية لـ تيموثي هدسون كقاصر في 2 فبراير الماضي، وظلت القضية سرية حتى قررت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيث بلوم، محاكمته كبالغ بناء على طلب الادعاء العام.

وتشير سجلات المحكمة إلى أن محامي الدفاع لم يعترضوا على القرار.

ولم يتم الرد على الفور على رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الصوتية الموجهة لمحامي هدسون للحصول على تعليق بشأن لائحة الاتهام.

وكانت آنا كيبنر، تسافر مع عائلتها على متن سفينة كارنيفال هورايزن في نوفمبر الماضي. وقبل الموعد المقرر لعودة السفينة إلى فلوريدا، تم العثور على جثتها مخبأة تحت سرير في غرفة كانت تتقاسمها مع مراهقين اثنين آخرين، من بينهما أخوها غير الشقيق الأصغر سنا.