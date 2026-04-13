حزب الله اللبناني: لن نلتزم بأي اتفاق ناتج عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في أمريكا

أكد قيادي بارز في "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، أن الحزب لن يلتزم بأي اتفاقيات قد تسفر عنها المفاوضات المباشرة التي ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، مشددا على رفضه القاطع لهذه الجولة من المباحثات.

وجاءت التصريحات على لسان رفيق صفا، العضو البارز في المجلس السياسي لـ"حزب الله"، قبيل انطلاق المحادثات المرتقبة في واشنطن بين سفيرَيْ لبنان وإسرائيل في واشنطن.

وستكون هذه المحادثات أول لقاء مباشر منذ عقود بين ممثلين عن البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.

وأضاف صفا في حديثه لوكالة أنباء "أسوشييتد برس" (أ ب): "أما ما ستسفر عنه هذه المفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي، فنحن منه براء، ولا يعنينا من قريب أو بعيد".

وتابع صفا في مقابلة نادرة مع وسائل إعلام عالمية: "لن نكون ملزمين بما يتفقون عليه"، وجاءت تصريحاته أثناء وقوفه قرب إحدى المقابر، بينما كانت طائرة إسرائيلية مسيرة تحلق في الأجواء.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه وافق اليوم الخميس على إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان "في أقرب وقت ممكن".

وكان الرئيس اللبناني جوزف عون قد أطلق مبادرة لوضع حدّ للتصعيد الاسرائيلي المتجدد ضدّ لبنان، في التاسع من مارس، ترتكز على هدنة كاملة مع وقفٍ لكل الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وسيطرة الجيش على مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات مع إسرائيل.