الإمارات والبحرين تبحثان توترات الشرق الأوسط

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد، وعاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الاثنين في المنامة، تداعيات العدوان الإيراني وتوترات الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، بأن رئيس البلاد قام بـ"زيارة أخوية" لملك البحرين وبحثا "المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

كما تطرق اللقاء إلى "العدوان الإيراني الإرهابي الذي استهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في الإمارات والبحرين ودول المنطقة"، مؤكدا أنه "يمثل انتهاكا لسيادة هذه الدول والقوانين والأعراف الدولية ويشكل تقويضا للأمن والسلم الإقليميين".

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، دامت 40 يوما وخلفت آلاف القتلى والجرحى.

وردّت طهران بشن هجمات طالت إسرائيل ودولا عربية معظمها خليجية، قالت إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها، بل ما تصفه بـ"قواعد ومصالح أمريكية" في المنطقة.

إلا أن بعض هذه الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومنشآت طاقة ومبان وبنية تحتية.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية، أكد ملك البحرين خلال لقاء محمد بن زايد أن "الإمارات سطرت عبر مختلف المراحل، حضورها كشريك أصيل لا يساوم على وحدة الصف، ولا يتردد في الوقوف إلى جانب أشقائه".

وأعرب الملك عن "بالغ تقديره للدعم والإسناد النوعي الذي قدمته الإمارات، والذي أسهم في تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع التحديات بكفاءة واقتدار".

وشدد على "حرص البحرين الراسخ على مواصلة تعزيز هذه العلاقة الاستثنائية بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين".

وعقب اللقاء غادر رئيس الإمارات المنامة، وكان في مقدمة مودعيه ملك البحرين، وفق وكالة الأنباء البحرينية.