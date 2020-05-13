المغني الكندي براين آدمز يعتذر عن تعليقات مسيئة ضد الصين بسبب كورونا

اعتذر المغني والشاعر الغنائي الكندي، براين آدمز، عن تعليقات اعتُبرت عنصرية ومسيئة، وذلك بعد ضجة أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تعليقات ألقى فيها بالمسؤولية في تفشي فيروس كورونا على "القسوة" التي تُعامل بها الحيوانات في أسواق صينية.

واعتذر آدمز عبر حسابه على إنستجرام ، الثلاثاء، لـ "كل من شعروا بالإساءة" بسبب التعليقات التي نشرها في وقت سابق.

وقال آدمز: "أردت فقط أن أتحدث عن القسوة الرهيبة ضد الحيوانات في هذه الأسواق الرطبة (التي تبيع حيوانات حية) كونها المصدر المحتمل للفيروس، وأروج للتغذية النباتية".

وفي تعليقاته التي نشرها يوم الاثنين وأثارت جدلا، كتب آدمز: "بسبب تناول الخفافيش وبيع الحيوانات بالأسواق الرطبة، والأوغاد الجشعين صانعي الفيروسات، تتوقف الحياة في العالم كله الآن، ناهيك عن آلاف ممن عانوا أو ماتوا بسبب هذا الفيروس".

وأثارت تلك التعليقات عاصفة من الإدانة على وسائل التواصل الاجتماعي تجاه آدمز.