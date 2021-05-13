قررت اللجنة العليا العمانية إنهاء العمل بقرار حظر حركة الأفراد والمركبات، وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل الموافق 15 مايو 2021، وحتى إشعار آخر.

ونقلًا عن وكالة الأنباء العمانية، مساء الخميس، قررت اللجنة حظر استقبال الأنشطة التجارية للزبائن داخل المحلات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا، مع السماح بخدمتي التوصيل والمناولة، وتستثنى من الحظر محلات بيع المواد الغذائية، بدءًا من السبت.

وتؤكد اللجنة في هذا الإطار على الاستمرار في سريان قرار تقليص الدخول للمجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي بما لا يزيد على50% من طاقتها الاستيعابية في الفترة المسموح لها باستقبال الزبائن.

وأشارت اللجنة إلى استئناف العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50% من إجمالي عدد الموظفين، على أن يؤدي الموظفون الذين لا يحضرون إلى مقرات العمل الأعمال الموكلة إليهم بنظام العمل عن بعد.