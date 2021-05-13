 الحكومة العراقية تجدد التزامها بأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية - بوابة الشروق
الخميس 13 مايو 2021 12:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

الحكومة العراقية تجدد التزامها بأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 10:41 ص | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 10:41 ص

جددت الحكومةُ العراقيّة إلتزامها بأمنِ وسلامةِ البعثات الدبلوماسيّة العاملةِ في العراق، وإعتماد جميع السُبُل الضامنة لتيسير عملها، وفقاً لما نصّتْ عليه الاتفاقيّات الدولية .

كما جددت الحكومة في بيان لوزارة الخارجية العراقية أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الخميس، رفضها وإدانتها بشكل قاطع لأي عملٍ يعَد مزعزعاً لأمنِ واستقرار البعثات الدبلوماسيّة المقيمة في العراق.

وأشار البيان إلي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأيامِ الماضيّة عقب ما تعرضت له القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء مؤخرا، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة للكشفِ عن هُويةِ الفاعلين، والأخذِ بالسُبُلِ الكفيلةِ للتوصُّل للنتائج".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك