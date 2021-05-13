الحكومة العراقية تجدد التزامها بأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية

جددت الحكومةُ العراقيّة إلتزامها بأمنِ وسلامةِ البعثات الدبلوماسيّة العاملةِ في العراق، وإعتماد جميع السُبُل الضامنة لتيسير عملها، وفقاً لما نصّتْ عليه الاتفاقيّات الدولية .

كما جددت الحكومة في بيان لوزارة الخارجية العراقية أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الخميس، رفضها وإدانتها بشكل قاطع لأي عملٍ يعَد مزعزعاً لأمنِ واستقرار البعثات الدبلوماسيّة المقيمة في العراق.

وأشار البيان إلي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأيامِ الماضيّة عقب ما تعرضت له القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء مؤخرا، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة للكشفِ عن هُويةِ الفاعلين، والأخذِ بالسُبُلِ الكفيلةِ للتوصُّل للنتائج".