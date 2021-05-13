محافظ قنا يتابع سير العمل بمركز التطعيم ضد كورونا فى نجع حمادى

تابع أشرف الداودي محافظ قنا، سير العمل بمركز تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا ومقره مركز صحة الأسرة بمدينة نجع حمادى، وذلك في أول أيام عمل المركز؛ للوقوف على التجهيزات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

رافقه خلال الجولة حازم عمر نائب المحافظ والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا وحسن عثمان مدير مديرية التضامن الاجتماعى ولفيف من القيادات التنفيذية.

ودعا محافظ قنا المواطنين إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وسيجرى إرسال رسالة لكل مواطن بموعد ومكان تلقى اللقاح الذى يتم اختياره فى أقرب مركز لمحل إقامة المستفيد.

وجدد محافظ قنا مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة من وزارة الصحة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس، مشيرا إلى أن محافظة قنا خصصت خطا ساخنا وبعض أرقام التليفونات لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار ٢٤ ساعة طول أيام الأسبوع وهي (١٥٥٤١ الخط الساخن للمحافظة - ٠٩٦٣٣٣٧٢٩١ غرفة العمليات بالمحافظة - ٠٩٦٣٣٦٠٩٣٣ غرفة الطوارئ بمديرية الصحة).

يذكر أن وزارة الصحة خصصت ٧ مراكز جديدة لتطعيم أهالى محافظة قنا باللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك للتخفيف عليهم من أعباء الإنتقال وهى (وحدة صحة الأسرة بنجع القزاز بمركز أبوتشت، ووحدة صحة الأسرة بنجع شاهين بمركز فرشوط، ومركز صحة الأسرة بنجع حمادى، وجمعية الإخلاص بمركز دشنا، ومركز صحة الأسرة بنقادة، ووحدة صحة الأسرة بالقلعة بمركز فقط، ومستشفى قوص المركزى "والتى بدأت فى استقبال المواطنين اليوم").