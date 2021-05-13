 الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة

أ ش أ
نشر في: الخميس 13 مايو 2021 - 6:00 ص | آخر تحديث: الخميس 13 مايو 2021 - 6:00 ص

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة.
وبدأت شعائر صلاة العيد بتلاوة قرآنية من سورة الإنسان، تلاها الشيخ أحمد تميم المراغي.

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