الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة

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أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة. وبدأت شعائر صلاة العيد بتلاوة قرآنية من سورة الإنسان، تلاها الشيخ أحمد تميم المراغي.