محافظ الشرقية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الفتح بالزقازيق

أدى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "الفتح" بمدينة الزقازيق، بحضور الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، واللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف، ونبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيشية، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الأوقاف لصلاة عيد الفطر.

ألقى خطبة العيد الدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف باشلرقية، والتي تحدث خلالها حول مشروعية الأعياد في الإسلام والتي جاءت لإدخال البهجة والسرور في النفوس وإصلاح ذات البين ومد أواصر التراحم والوئام بين الناس، وكذلك بعض الدروس المستفادة من شهر رمضان الكريم.

وأكد وكيل أوقاف الشرقية، خلال الخطبة، على ضرورة استحضار القيم والمعاني النبيلة التي تحملها هذه المناسبة العظيمة من العطاء والتراحم والتعاطف والتكافل ونبذ الفرقة والصراع والعمل لبناء الوطن.