الصين تبدي استعدادها لتيسير إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 1967

أعربت الصين عن استعدادها لتعزيز الاتصال والتنسيق مع المجتمع الدولي لتيسير إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ وذلك في وقت مبكر.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الخاص للحكومة الصينية لمنطقة الشرق الأوسط "تشاي جون" مع الدكتور محمد البدري سفير مصر في الصين ضمن عدد من سفراء الدول العربية لدى الصين ومكتب جامعة الدول العربية في الصين.

وأطلع السفراء العرب المبعوث الصيني –خلال اللقاء وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم /الخميس/- على تطورات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الأخير والقرارات ذات الصلة التي اتخذتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وشدد السفراء العرب على أن الصراع الذي أثارته إسرائيل تسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات الفلسطينية، وقوض الأمن والاستقرار الإقليميين، وأن الجانب العربي يعرب عن تقديره الكبير لموقف الصين المحايد بشأن قضية فلسطين، ويأمل أن تواصل الصين الاضطلاع بدور نشط من خلال عضويتها الدائمة في مجلس الأمن ورئاستها الدورية للمجلس هذا الشهر، وأن تمارس نفوذها لنزع فتيل الصراع، وتعزيز التسوية العادلة لهذه القضية.

من جانبه، قال المبعوث الخاص للحكومة الصينية لمنطقة الشرق الأوسط "تشاي جون" –خلال اللقاء- إن الصين تشعر بقلق بالغ ازاء تصاعد التوترات بين الفلسطينيين وإسرائيل، وتدين بشدة العنف ضد المدنيين، وتدعو جميع الأطراف، وخاصة اسرائيل، إلى ممارسة ضبط النفس، من أجل تجنب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وأضاف جون أن الصين، بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن لهذا الشهر، سهلت إجراء مشاورات عاجلة حول الوضع في القدس الشرقية، ودعت مجلس الأمن إلى التأكيد مجددا على التزامه وموقفه الثابت بشأن "حل الدولتين"، وصاغت بيانا صحفيا لرئاسة مجلس الأمن.

وتابع جون أن الصين ستواصل في المرحلة القادمة دفع مجلس الأمن نحو اتخاذ إجراءات بشأن الوضع في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية وانغ يي اقترح مؤخرا مبادرة من خمس نقاط حول تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بما في ذلك دعم العدالة والإنصاف وإيجاد حل سليم لمشكلة فلسطين.

وأكد جون أن بلاده مستعدة لتعزيز الاتصال والتنسيق مع المجتمع الدولي لتيسير إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في وقت مبكر.