المحافظون يؤدون صلاة عيد الفطر وسط تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

أدى المحافظون، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك وسط إجراءات احترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، داخل المساجد التي حددتها وزارة الأوقاف ومنع الصلاة في الساحات في ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المواطنين.

ففي البحيرة، أدى المحافظ هشام آمنة صلاة عيد الفطر، بمسجد التوبة بمدينة دمنهور، حيث تناولت خطبة العيد فضل الثواب الكبير الذى أعده الله عز وجل للصائمين ليتوج كل صائم عمله وقيامه وصيامه فى رمضان بالفرحة بالعيد، وأهمية إطعام الطعام وإفشاء السلام، وقيام الليل وصلة الأرحام، مؤكدا أن الأعياد فرصة للتسامح والعفو وصلة الأرحام والبر والإحسان إلى الفقراء والمساكين، مشيراً إلى أهمية صلة الأرحام وإدخال الفرحة والسرور على الجميع وخاصة الفقراء والمحتاجين.

وفي شمال سيناء، أدى المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد المدينة الشبابية الدولية بالعريش وسط إجراءات احترازية.

وأعلن المحافظ عن توافر كافة احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أية شكوى.

وفي قنا، أدى المحافظ أشرف الداودي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي، حيث هنأ المحافظ المواطنين بالعيد متمنيا الخير والرخاء لمصر ولشعب قنا، مشددا على أهمية أن يعمل الجميع من أجل هدف واحد وهو استقرار الوطن ورفعة شأنه، ومطالبا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحمايتهم من فيروس كورونا.

وشهدت كافة المساجد التى تم أداء الصلاة بها حملات تعقيم وتطهير ووضع علامات إرشادية بأماكن الصلاة وتحديد التباعد الاجتماعي بين المصلين وكذا التوعية بأهمية ارتداء الكمامات والحضور بمصلي شخصي ومراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وفى الفيوم، أدى المحافظ أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صلاة العيد بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف، وسط إتباع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الأوقاف.

وتناولت خطبة العيد ، ضرورة ترشيد الزيارات الإجتماعية بين المواطنين للحد من إنتشار فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل، للحفاظ على أنفسنا وأهالينا، مشيراً الى أهمية الصدقات، ونشر روح التسامح بين جميع طوائف الشعب.

وتبادل المحافظ التهنئة بعيد الفطر المبارك مع أبناء المحافظة، متمنيًا من الله أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، مناشداً باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.