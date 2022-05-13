روسيا تطرد 10 موظفين بالسفارة الرومانية وموظفا بسفارة بلغاريا في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، طرد 10 موظفين بالسفارة الرومانية في موسكو، وأبلغت السفير البلغاري بأن موظفا بسفارته يعتبر "شخصا غير مرغوب فيه".

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه تم استدعاء السفير الروماني لدى روسيا الاتحادية اليوم إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية، وتم تسليمه مذكرة تفيد بأن 10 موظفين في السفارة تم اعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم، بحسب ما أوردته وكالة أنباء(سبوتنيك) الروسية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة اتخذها الجانب الروسي ردا على إعلان غير مبرر من الجانب الروماني في 5 أبريل 2022 بإعلان عشرة دبلوماسيين من السفارة الروسية في بوخارست أشخاصًا غير مرغوب فيهم.

ونقلت قناة روسيا اليوم، عن بيان للخارجية الروسية أنه تم استدعاء السفير البلغاري اليوم إلى مقر وزارة الخارجية، حيث تم تسليمه مذكرة تفيد بأن موظفا في السفارة البلغارية بموسكو "شخص غير مرغوب فيه".

وأوضحت القناة أنه تمت دعوة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية بلغاريا لدى روسيا أتاناس كريستين، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمه مذكرة من الوزارة تفيد بأن موظفا في السفارة البلغارية بموسكو "شخص غير مرغوب فيه".

وأفادت القناة بأن هذا الإجراء جاء ردا على الجانب البلغاري الذي اعتمد في أبريل من هذا العام قرارا غير مبرر يعتبر دبلوماسيا من السفارة الروسية في صوفيا "شخصا غير مرغوب فيه".