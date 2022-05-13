رفض جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، الحديث بشأن الشائعات التي تربط نجم هجوم الفريق روبرت ليفاندوفسكي باحتمالات الانتقال إلى برشلونة الإسباني، مؤكدا أن النجم البولندي ضمن خططه كالمعتاد، وذلك قبل ختام منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) غدا السبت.

وقال ناجلسمان في تصريحاته للصحفيين اليوم الجمعة :"موقف النادي وموقفي من روبرت معروف، ووضع العقد معروف."

وأضاف :"لن أعلق عن كل الموضوعات الأخرى التي دار الحديث بشأنها، يمكنكم الاستفسار عن هذه الأشياء من اللاعب وكذلك من (مدير الكرة) حسن (صالح حميدتش)."

ويبدأ ليفاندوفسكي /33 عاما/ العام الأخير في تعاقده مع بايرن ميونخ، ولم يجر حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب أبلغ مسؤولي بايرن بأنه لن يمدد التعاقد، بينما يؤكد بايرن حتى الآن أنه لن يبيع اللاعب هذا الصيف.

وقال ناجلسمان إن اللاعب "تدرب بشكل جيد للغاية" هذا الأسبوع وسيشارك أساسيا كالمعتاد في المباراة المقررة أمام فولفسبورج في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من البوندسليجا.

وأضاف :"هو ضمن خططي تماما كالمعتاد."