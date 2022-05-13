البيت الأبيض: مشاهد العنف خلال جنازة أبوعاقلة تثير انزعاجا كبيرا

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أعرب البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن ”انزعاجه الكبير“ من أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية خلال جنازة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

وقالت المتحدثة جين بساكي، ”لقد شاهدنا كل هذه الصور، إنها تثير انزعاجا كبيرا. نأسف للتدخل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة“.

وأضافت: ”طلبنا احترام موكب التشييع وأقرباء الراحلة وعائلتها وسط هذه الظروف الحساسة“، مشيدة بـ“الصحافية المميزة“ التي قتلت، الأربعاء، خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وبخلاف الاتحاد الأوروبي، تجنبت المتحدثة باسم البيت الأبيض التنديد بالاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب القوات الإسرائيلية خلال الجنازة.

واكتفت بالقول: ”حين نقول إن (هذه المشاهد) مزعجة، فإننا بالتأكيد لا نبررها“.