زيلينسكي يلتقي الرئيس الإيطالي في روما

التقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ، في روما اليوم السبت مع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، عقب وصوله في زيارة من المتوقع أيضا يعقد خلالها اجتماعات مع زعماء إيطاليين آخرين وبابا الفاتيكان.

ويعد ماتاريلا مؤيدا صريحا لأوكرانيا في كفاحها الدفاعي ضد الغزو العسكري الروسي المستمر.

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي برئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، بالإضافة إلى بابا الفاتيكان، فرنسيس، خلال اليوم، طبقا لتغريدة من زيلينسكي.

ومن المتوقع أن يطلب الرئيس الأوكراني المزيد من المعونات الغربية. ومن المتوقع أن يتركز اجتماعه مع البابا على آفاق السلام.

ووصف زيلينسكي زيارته لإيطاليا بأنها "زيارة مهمة من أجل النصر الذي يقترب من أوكرانيا".

وكان وزير خارجية إيطاليا، انطونيو تاجاني، في استقبال زيلينسكي بمطار "تشامبينو" في روما.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن روما استعدت بإجراءات أمنية مشددة لزيارة الرئيس الأوكراني، حيث نشرت نحو 1500 شرطي وفرد أمن، اليوم السبت، لضمان إتمام الزيارة الرسمية بسلاسة وأمان مع السيطرة على حركة المطارات ومحطات السكة الحديد ومترو الانفاق، وفرضت السلطات منطقة حظر طيران فوق المدينة.