بوريل: أوكرانيا بحاجة إلى ألف قذيفة مدفعية يوميا في باخموت

حث الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، الدول الأعضاء في الاتحاد، على تسريع إمداد أوكرانيا بالذخيرة.

وقال بوريل، على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظيرهم الأوكراني دميترو كوليبا في ستوكهولم، إن "القوات المسلحة الأوكرانية تحتاج إلى حوالي ألف قذيفة مدفعية يوميا فقط من أجل القتال حول مدينة باخموت وحدها.

ورحب بوريل بالإعلان عن تسليم أسلحة ألمانية جديدة إلى أوكرانيا، وقال "هذه أخبار جيدة للغاية"، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى اتباع نهج ألمانيا.

وأشار بوريل إلى أهمية حصول أوكرانيا على أسلحة وذخيرة بعيدة المدى، مضيفا: "روسيا تطلق النيران من مسافات بعيدة، لذلك يجب أن يكون لدى الأوكرانيين القدرة على الوصول لنفس المدى".

وتشهد باخموت هجوما مشتركا من جانب الجيش الروسي وفاجنر منذ أشهر. وكان تعداد سكان المدينة قبل الحرب 70 ألف نسمة، ولكن القتال الضاري على مدار شهور دمر الجزء الأكبر منها.