التعليم تعلن شروط الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا للمديريات التعليمية بشروط تقديم الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.



وتبدأ لجان الإدارة في استقبال طلبات الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية من غدا الأحد ولمدة ثلاثة أيام.



وحددت الوزارة حالات التي يسمح لها تقديم الاعتذارات عن الامتحانات وهي الأم التي لديها طفل لا يزيد عن عامان مع تقديم الأوراق اللازمة وهي (طلب اعتذار - أصل خطاب الندب صورة طبق الأصل شهادة ميلاد الطفل)، انتداب الزوجان معا لأعمال الامتحانات في نفس التوقيت، والأورق المطلوبة طلب اعتذار أصل وصورة خطاب ندب الزوجين صورة بطاقة الزوجين.



ويعفى المعلم من أعمال الامتحانات إذا كان مريضا، مع تسليم تقرير طبي معتمد ومختوم من المجلس الطبي، سفر الزوج أو العمل بالمناطق النائية ليتم توثيق ذلك بخطاب معتمد من جهة العمل، وفاة أحد الزوجين، وذلك مع تقديم شهادة وفاة لم تتجاوز عام واحد، وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو مصاب بمرض مزمن مع تقديم تقرير طبي يفيد ذلك.



وبالنسبة للاعتذار عن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، قالت المديريات التعليمية إنه يتم استقبال مندوب واحد فقط عن كل مدرسة يكون مسئولا عن توصيل الاعتذارات الخاصة بالمدرسة إلى مقر اللجنة الفنية منعا لأي تجمعات، مشيرة إلى أنه لن يتم التعامل إلا مع مندوب المدرسة فقط وذلك من غدا الأحد.