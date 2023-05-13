 طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف فلسطينيا يستقل دراجة هوائية جنوب غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طائرة استطلاع إسرائيلية تستهدف فلسطينيا يستقل دراجة هوائية جنوب غزة


نشر في: السبت 13 مايو 2023 - 6:06 م | آخر تحديث: السبت 13 مايو 2023 - 6:06 م

استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية، مساء اليوم السبت، مواطنًا فلسطينيًا يستقل دراجة هوائية في رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سوا» الإخبارية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة المواطن جراء استهداف الطائرة لمنطقة قرب دوار المشروع شرق مدينة رفح.

ويواصل جيش الاحتلال، شن غاراته على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، فيما ترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق عدة رشقات من قذائف صاروخية من القطاع باتجاه مستوطنات ومدن وبلديات إسرائيلية.

وأدت غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة إلى تدمير نحو 17 منزلا في مناطق مختلفة، فيما بلغت القيمة الأولية التقديرية للخسائر في قطاع الإسكان، جراء العدوان على غزة أكثر من خمسة ملايين دولار.

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