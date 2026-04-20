ارتفاع أسعار النفط مع استمرار المواجهة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الأحد حيث منعت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الناقلات من استخدام مضيق هرمز، الممر المائي في الخليج العربي الذي يعد حيويا لإمدادات الطاقة العالمية.

وارتفع سعر الخام الأمريكي بنسبة 4ر6% ليصل إلى 88ر87 دولار للبرميل بعد استئناف التداول في بورصة شيكاغو التجارية. كما صعد سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 5ر6% ليصل إلى 25ر96 دولار للبرميل.

وجاء رد فعل السوق في أعقاب أكثر من يومين من الآمال المتزايدة والتوقعات المحبطة المتعلقة بالمضيق. وقالت إيران، التي تسيطر فعليا على الممر، يوم الجمعة إنها ستعيد فتح الممر قبالة سواحلها بالكامل أمام الحركة التجارية. وانخفضت أسعار الخام بأكثر من 9 % بناء على تلك الأنباء.

وتراجعت طهران عن قرارها يوم السبت بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حصار البحرية الأمريكية للموانئ الإيرانية سيظل ساريا.