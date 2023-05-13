مصرع شخص وإصابة 3 جراء حادث انقلاب بطريق مرسى علم - إدفو

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وقع حادث انقلاب سيارة بطريق إدفو مرسى علم في حدود محافظة أسوان، مساء اليوم، مما أسفر عن إصابة شخص، وإصابة 3 أشخاص آخرين.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق إدفو مرسي علم، وإصابة 3 أشخاص ومصرع آخر، حيث تم الدفع بالإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، والمتوفي إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق.

وتبين أن المصابين هم كلاً من: (محمد علي سلطان، محمود محمد أحمد، وابو زيد احمد عبد القادر)، والمتوفى يدعى (محمد يوسف الحلبي).

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

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