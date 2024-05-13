تداول امتحانات الصف الأول الثانوي على صفحات الغش الإلكتروني

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نشرت صفحات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام"، أسئلة وإجابات من امتحانات الصف الأول الثانوي بعدد من الإدارات التعليمية بعد بدء اللجان.

وقالت صفحات الغش الإلكتروني إنها ستعمل على نشر الامتحانات من عدة محافظات، نظرا لأنه يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارة التعليمية.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر تداول الأسئلة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من صورها.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن أية محاولة للغش أو لتصوير الامتحان سوف تعرض صاحبها للعقاب فورا وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط العملية الامتحانية في المدارس.

وشددت المديريات التعليمية، على منع الطلاب من حيازة الموبايل أو السماعات، أو الساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائيا.