الرئيس الليتواني: إقالة شويجو إشارة موجهة إلى الشعب الروسي

قال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا إن إقالة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو هي إشارة موجهة إلى الشعب الروسي.

وقال رئيس ليتوانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" لوسائل الإعلام في بلاده ليل الأحد في فيلنيوس" إنه جرى تنفيذ ذلك من أجل الاستهلاك المحلي، ومن أجل أن تكون هناك امكانية للاستمرار في هذه الحرب. لا يجب أن نصاب بالوهم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لمفاوضات سلام".

وأوضح أن " لديه شعور بأنه يمكنه فعل ما يفعله.لا يوجد طريقة أخرى لإيقافه غير دعم أوكرانيا. وهو الشيء الأكثر أهمية الذي علينا القيام به بسرعة".

وكان الرئيس الروسي قد أقال شويجو من منصبه وعينه رئيسا لمجلس الأمن لروسيا الاتحادية، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الروسية "تاس" وأعلن ذلك الكرملين ليل الأحد.

وبعد أكثر من عامين على الغزو واسع النطاق الذي شنته روسيا على جارتها أوكرانيا ، أعلن الكرملين أن شويجو سوف يخلف نيكولاي باتروشيف في منصب سكرتير مجلس الأمن القومي.