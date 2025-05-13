أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض فرط في العديد من النقاط قبل مواجهة بيراميدز، وبالتالي الخسارة طبيعية أمام فريق ينافس على المركز الأول، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة لم يحقق النجاح وفشل بشكل واضح، ومن الأفضل رحيلهم عن النادي.

وقال محمد صلاح عبر برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»:" من الأفضل حاليا رحيل مجلس إدارة الزمالك الذي لم يحقق النجاح، وعندما نتحدث عن ذلك، يقولون أن أبناء الزمالك يقفون ضد المجلس، ونحن نبحث عن المصلحة العامة فقط لصالح الزمالك".

وأضاف: جماهير الزمالك فاض بها الكيل، ولذلك هتفت وطالبت برحيل المجلس الحالي، الذين قدموا وعود كثيرة ولم يحققوا شيئا منها، ولذلك عليهم تقديم الاستقالة والرحيل، وأنهم لم يستطيعوا حل الأزمات".

وأكمل:" نريد معرفة من قام بضم لاعبين لنادي الزمالك منذ البداية، لأن الفريق الحالي لم يدخل عليه سواء بن تايك، وشارك أحمد حمدي اليوم بعد عودته من الإصابة، وكان يلعب وهو خائف".

وتابع:" شيكابالا كان يتعرض لأمور كثيرة في الناشئين وطالبوا برحيله لأسوان، واللاعب كان ينام في (المدرج) لكنه زمالكاوي ويحب النادي".

وأوضح:" أتمنى أن يقود الزمالك شخص لديه القدرة على حل أزمات الزمالك، طالما دخل المعركة عليه أن يكمل للنهاية، وأن يعلم قيمة الزمالك، وأتمنى أن يتولى قيادة النادي شخصية تستطيع انتشاله من الأزمات، والمجلس الحالي كان يعلم المشكلات".

واستطرد: الموسم الحالي لم يتبقى فيه سوى بطولة كأس مصر، وهي بطولة من الوارد أن يفوز بها أي فريق، لكن الموسم الحالي الزمالك خسر العديد من الألقاب، وأيمن الرمادي مدرب محترف، وأي واحد من أبناء الزمالك يتمنى خدمة ناديه".

وأشار إلى أن الوضع الطبيعي فوز الأهلي بلقب الدوري المصري، خصوصا بعد قرار الإدارة برحيل مارسيل كولر، وهناك لاعبين ظهروا بشكل أفضل بعد رحيله، في المقابل هبوط مستوى بيراميدز في مرحلة الحسم، وظهرت الروح والرغبة العالية لدى لاعبي الأهلي من أجل الفوز بالبطولة، واتمنى أن يفوز الأهلي بالدوري في النهاية، والكرة في مصر "أهلي وزمالك"، وهم اصحاب الشعبية الجارفة في مصر".

أكد:" بيراميدز سقط في مرحلة الحسم بسبب عدم وجود جماهيرية، رغم وجود إدارة جيدة لكنها لا تستطيع فعل شئ".

وأضاف: أرفض تشكيك أي شخص في نادي الزمالك ولم نتربى داخل النادي على التساهل في أي مباراة، ومحمد عواد منذ المباراة الماضية وهو يقدم أداء غير جيد، ولكن لا يجب اغفال أنه قدم مستوى مميز في بعض المراحل، وخطأ اليوم أمام بيراميدز بسبب حالة عدم التركيز فقط.