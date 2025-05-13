3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في خان يونس

استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وفا بأن طائرات الاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين داخل مركز التدريب المهني في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد المواطنين: بدر ياسر نبيل المعشر (19 عاما) ومحمد مهدي شوكت العطار (19عاما) ويوسف أنور زاهد قطوم (22 عاما)، وإصابة آخرين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,862 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119,648 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.