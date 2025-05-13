أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم، استعداد روسيا "للتفاوض بشأن أوكرانيا، بشكل جدي ومسؤول، لكن عدم قدرة كييف على التفاوض هو أحد العوائق في العملية".

وقال ريابكوف في تصريح للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "موضوع اللقاء المحتمل في إسطنبول بشأن أوكرانيا هو كيفية ضمان تسوية موثوقة ومستدامة للصراع في أوكرانيا"، وأضاف: "من السابق لأوانه التكهن بآفاق المفاوضات المحتملة في إسطنبول".، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على "ضرورة ضمان الاعتراف بالحقائق على الأرض في سياق الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك انضمام الأقاليم الجديدة إلى روسيا".

وتابع: "ينبغي توجيه السؤال إلى نظام كييف، هل هم مستعدون للتفاوض؟"، مضيفاً: "لدينا انطباع قوي بأنه في ظل النهج الحالي، فإن الكلمة التي يمكن أن توصف بها هذه الشخصيات هي عدم القدرة على التفاوض، بينما نحن مستعدون للتفاوض بجدية ومسؤولية".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن روسيا تواصل التحضيرات للمفاوضات مع أوكرانيا، المقرر عقدها في 15 مايو الجاري، في مدينة إسطنبول التركية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "الجانب الروسي يواصل الاستعداد للمفاوضات المقرر إجراؤها، الخميس المقبل، في إسطنبول"، وأضاف: "روسيا تعتزم الإعلان عمن سيمثلها في المفاوضات مع أوكرانيا، بمجرد أن يرى الرئيس فلاديمير بوتين، ذلك ضروريا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.