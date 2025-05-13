وكيل أوقاف قنا يناقش مع مديري الإدارات سبل تعزيز الانضباط داخل المساجد

اجتمع الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، اليوم الثلاثاء، مع مديري إدارات الأوقاف على مستوى المحافظة، في لقاء موسع ناقش خلاله سبل رفع كفاءة الأداء الدعوي، وتعزيز الانضباط داخل المساجد.

وأصدر وكيل الوزارة عددًا من التوجيهات الحاسمة، في مقدمتها ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لخطبة الجمعة، والتأكد من وجود الإمام أو الخطيب المكلف، والالتزام التام بالموضوع المحدد، والزي الرسمي، والمدة الزمنية المحددة.

وشدد يونس، على عدم السماح لأي شخص باستخدام مكبرات الصوت في المساجد ما لم يكن مكلفا رسميا من قبل الوزارة، مع التأكيد على ضرورة إحكام الرقابة على المساجد، وتكثيف المرور الميداني لضبط سير العمل بها، وعدم إقامة شعائر الجمعة إلا في المساجد والزوايا المرخص لها رسميا.

وفيما يتعلق بالشؤون المالية، أكد" يونس" على منع جمع أي تبرعات داخل المساجد تحت أي مسمى، إلا من خلال مجالس إدارات معتمدة من الوزارة، ومقيدة بحسابات بنكية رسمية، محذرا من أن مخالفة هذه التعليمات ستعرض المخالف للمساءلة القانونية والإجراءات التأديبية.

كما وجه بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للأنشطة الدعوية المختلفة، بما في ذلك المنبر الثابت، والدروس الدينية، والأنشطة القرآنية، والقوافل الدعوية، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام، والتفاعل النشط مع الصفحة الرسمية للمديرية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الالتزام بهذه التعليمات مسؤولية جماعية، وأن الحفاظ على الانضباط داخل المساجد يمثل أولوية قصوى لضمان أداء دعوي منضبط ومؤثر، يليق برسالة الأوقاف ودورها في خدمة المجتمع.