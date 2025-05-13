ارتفاع كبير للأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم

حققت الأسهم الأمريكية مكاسب هائلة خلال تعاملات اليوم الاثنين في بورصة وول ستريت بنيويورك بعد إعلان الصين والولايات المتحدة التوصل إلى هدنة مدتها 90 يوما في الحرب التجارية الدائرة بين البلدين. واتفقت الدولتان على خفض ضخم للرسوم الجمركية المتبادلة التي حذر المحللون من أن تؤدي إلى ركود الاقتصاد وخلق نقص في السلع في السوق الأمريكية.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 3ر3%، ليعود إلى مستوى 5% فقط أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في فبراير/شباط الماضي، بعد أن كان قد تراجع بشكل حاد ليقل بنسبة 20% عن أعلى مستوى له في الشهر الماضي على أمل أن يخفض الرئيس دونالد ترامب التعريفات الجمركية بعد التوصل إلى اتفاقيات تجارية مع دول أخرى.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1160 نقطة أي بنسبة 8ر2% ، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 3ر4% في ختام التعاملات.

ولم يكن ارتفاع الأسهم فقط هو ما أعقب ما وصفه أحد المحللين بـ"أفضل سيناريو محتمل" لمحادثات التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والذي أدى إلى خفض التعريفات الجمركية بأكثر مما توقعه العديد من المستثمرين.

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 2% بسب توقعات تعافي الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على الطاقة مع تراجع تداعيات حرب الرسوم الجمركية. ارتفعت قيمة الدولار مقابل كل العملات بدءاً من اليورو والين الياباني والفرنك السويسري. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية على خلفية التوقعات بأن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لن يضطر إلى خفض أسعار الفائدة بشكل كبير هذا العام من أجل حماية الاقتصاد من أضرار التعريفات الجمركية.

كما انخفض سعر الذهب بعد أن شعر المستثمرون بانخفاض الحاجة الملاذات الاستثمارية الآمنة.

وقال جوناثان بينجل، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في بنك يو بي إس، إن الاتفاق التجاري الذي أُعلن عنه اليوم بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يضيف في حد ذاته 4ر0 نقطة مئوية إلى معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي. وتعتبر أي زيادة في إجمالي الناتج المحلي الأمريكي مهمة مهما كانت بسيطة بعد انكماشه خلال الربع الأول بمعدل 3ر0% من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه يأتي الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية الباهظة لمدة 90 يوما في وقت حيوي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، مما يسمح لتجار التجزئة والموردين "بضمان تخزين احتياجات موسمي العودة إلى المدارس والتسوق في العطلات"، كما قالت كارول شليف، كبيرة استراتيجيي السوق في شركة بي.إم.أو برايفت ويلث لإدارة الأصول.

وأعلنت الولايات المتحدة والصين، اليوم الاثنين، خفض الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات بين البلدين، وذلك عقب محادثات جرت في جنيف.

وقال البيان المشترك الذي نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما ستخفض الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، حيث يسري هذا الخفض لمدة 90 يوما.