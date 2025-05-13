الأمين العام السابق للناتو يدعو لزيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا

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قال الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إندريس فوج راسموسن، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على أوروبا زيادة إنفاقها الدفاعي بصورة كبيرة.

وقال في بداية قمة بشأن الديمقراطية في كوبنهاجن، إنه يتعين زيادة الإنفاق العسكري إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي أو أكثر.

ويشار إلى أن دول الناتو في أوروبا تنفق مبالغ أقل بصورة كبيرة على الدفاع، وهو ما انتقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر من مرة.

وتعقد القمة، التي تستمر يومين، التي ساعد راسموسن في تنظيمها، للمرة الثامنة في العاصمة الدنماركية.

ومن بين الذين سيتحدثون في القمة هذا العام ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايال كالاس ورئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون.

وفي خطابه الافتتاحي، وجه راسموسن انتقادات للسياسة الأمريكية الحالية.

وقال دون الإشارة مباشرة إلى ترامب: "اليوم، تحل محل القيم التي دافعنا عنها بصورة مشتركة كلمات من كتب تاريخنا: التوسع الإقليمي ومناطق النفوذ والقوة تصنع الحق، وبالطبع أمريكا أولا".

وفيما يتعلق بالرئيس الروسي فلادمير بوتين، حذر راسموسن: "أعرف بوتين، هو يضع أمام نصب عينيه أراضي الناتو.. أجهزة استخباراتنا تخبرنا نفس الشيء".

وأضاف: "يمكننا أن نوقفه فقط من خلال إعادة بناء ردعنا".

وأوضح: "الردع الفعال يتطلب أن يدرك عدونا أن ثمن العدوان لا يٌحتمل".