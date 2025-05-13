 ترحيب فلسطيني بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 مايو 2025 10:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

ترحيب فلسطيني بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا

وكالات
نشر في: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 10:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 10:50 م

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العاصمة السعودية، الرياض، رفع العقوبات عن سوريا.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، عن أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة أخرى على طريق استعادة سوريا لعافيتها واستقرارها، واستعادتها لدورها الطليعي في المنطقة، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة دعم دولة فلسطين وشعبها، بقيادة الرئيس محمود عباس، للأشقاء في سوريا، متمنية لها المزيد من التقدم والازدهار.

وأشادت الرئاسة بالجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية، والتي ساهمت بشكل كبير في رفع العقوبات عن سوريا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترامب، إنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف ترامب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك