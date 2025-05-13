ترحيب فلسطيني بإعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من العاصمة السعودية، الرياض، رفع العقوبات عن سوريا.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، عن أملها بأن يشكل هذا القرار خطوة أخرى على طريق استعادة سوريا لعافيتها واستقرارها، واستعادتها لدورها الطليعي في المنطقة، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة دعم دولة فلسطين وشعبها، بقيادة الرئيس محمود عباس، للأشقاء في سوريا، متمنية لها المزيد من التقدم والازدهار.

وأشادت الرئاسة بالجهود الكبيرة التي بذلتها السعودية، والتي ساهمت بشكل كبير في رفع العقوبات عن سوريا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترامب، إنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف ترامب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها.