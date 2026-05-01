محافظة الإسكندرية تواجه النباشين: رفع 123 طن مخلفات من المنتزه والجمرك خلال أسبوعين

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، استمرار الحملات المكثفة لمواجهة ظاهرة النباشين ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري للشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الأحياء، وأشار إلى تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتعامل الفوري مع أوكار النباشين والمخلفات العشوائية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الحملات التي نُفذت بنطاق حيّي المنتزه أول وثانٍ جاءت بالتعاون بين شرطة المسطحات المائية، وشركة نهضة مصر، وأجهزة الأحياء، وأسفرت عن إزالة أوكار النباشين بعدد من المناطق، من بينها ميرزا، وعزبة البحر، ومحمد متولي الشعراوي، وعزبة 500، ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة للقضاء على التجمعات العشوائية وتحسين مستوى النظافة والبيئة العامة، مع استمرار المتابعة اليومية لمنع عودة تلك الظاهرة مرة أخرى.

وأضاف أن حي الجمرك شهد كذلك حملات موسعة استهدفت أوكار النباشين بمناطق رأس التين، والسيد كريم، والمنشية، حيث تم رفع تجمعات المخلفات ومواقع الفرز العشوائي، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات تؤثر على الصحة العامة أو تشوه الشكل الحضاري لعروس البحر المتوسط.

وأشار عطية إلى أن إجمالي المفروزات والمخلفات التي تم رفعها خلال الحملات المنفذة بأحياء المنتزه أول والجمرك، على مدار الأسبوعين الماضيين، بلغ نحو 123 طنًا من المخلفات المتنوعة، مشيدًا بجهود فرق العمل الميدانية والأجهزة التنفيذية المشاركة في الحملات، ومؤكدًا استمرار الحملات الدورية بجميع الأحياء لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي وزائري الإسكندرية.