محافظ سوهاج: توفير الدعم الكامل لمشروعات حياة كريمة بالقرى المستهدفة

استقبل اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، بحضور كمال سليمان، نائب المحافظ، وفد وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، ومسئولي مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة؛ وذلك في إطار تنظيم ورشتي عمل موسعتين بمشاركة فرق العمل بمركزي طما والمراغة المستهدفين من المشروع، بواقع ورشة عمل لكل مركز، على مدار يومي الأربعاء والخميس 13 و14 مايو الجاري.

ورحب محافظ سوهاج بفريق الوحدة المركزية ومسئولي مشروع الاتحاد الأوروبي، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروع وورش العمل، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة وتعظيم الاستفادة للمواطنين بالقرى المستهدفة، مشيرا إلى أهمية المشروع في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه، وجه رئيس الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" ومسئولو المشروع الشكر لمحافظ سوهاج على الدعم المستمر والتعاون الفعال الذي تقدمه المحافظة لإنجاح المشروع، موضحين أن ورش العمل تهدف إلى التعريف بالمشروع وعرض نتائج دراسات الوضع الراهن التي تم تنفيذها بمركزي طما والمراغة، إلى جانب مناقشة الخطة التنفيذية للتدخلات المقترحة بالقرى المستهدفة، والتنسيق بين الجهات المحلية المشاركة في التنفيذ.

ويتم تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بالتعاون مع عدد من الوزارات، في إطار موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المنحة الخاصة بالبرنامج بقيمة تمويلية 50 مليون يورو، لتحسين نوعية الحياة لسكان 120 قرية بمحافظات "أسيوط وسوهاج وقنا".