محامو رئيس البرازيل السابق المسجون يسعون للإفراج عنه بعد رسائل تشكك في نزاهة أحد القضاة

طالب محامو الرئيس البرازيلي السابق، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، بالإفراج عنه من السجن إثر مزاعم بأن قاضيًا تعاون مع مدعين عموميين من أجل إيداعه السجن، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية البرازيلية "أجنسيا برازيل" عن محامي لولا قولهم في وثيقة أرسلوها إلى المحكمة الفيدرالية العليا إن الرسائل النصية المنسوبة إلى القاضي سيرجيو مورو والمدعي العام ديلتان دالاجنول تظهر "انتهاكا تاما للنزاهة".

وتكشف الرسائل "أن مورو قدم المشورة الاستراتيجية للمدعين العموميين ومعلومات حول طرق جديدة للتحقيق"، وفقًا لموقع "انترسيبت برازيل" الإلكتروني الذي كشف علانية عن تلك الرسائل.

كان لولا قد بدأ تنفيذ عقوبة السجن لمدة 12 عامًا في أبريل عام 2018 بتهمة الفساد. وبعد ذلك، خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى 8 سنوات و10 أشهر.