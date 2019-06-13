توتر في غزة قبل يوم من استئناف تظاهرات مسيرات العودة

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أغارت إسرائيل على قطاع غزة لأول مرة منذ أسابيع اليوم الخميس في توتر يأتي قبل يوم من استئناف تظاهرات مسيرات العودة للمطالبة برفع الحصار عن القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت في ساعة مبكرة اليوم على أرض زراعية جنوب قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية دون إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إنه أغار على "بنية تحتية تحت أرضية في مجمع عسكري" تابع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.

وذكر الجيش أن الغارة جاءت ردّا على اطلاق قذيفة صاروخية الليلة الماضية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل من دون وقوع إصابات أو أضرار.

في هذه الأثناء ، فرضت إسرائيل منذ صباح اليوم طوقا بحريا على قطاع غزة ومنعت عمل صيادي الأسماك بشكل كامل حتى إشعار آخر.

وبررت إسرائيل هذه الخطوة بالرد على "مواصلة إطلاق بالونات حارقة" من قطاع غزة باتجاه أراضيها ما يؤدي إلى حرق حقول زراعية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن فرق الإطفاء رصدت اندلاع ثمانية حرائق أمس في مناطق مختلفة من مستوطنات قريبة من قطاع غزة بفعل البالونات الحارقة.

ويتم إطلاق البالونات الحارقة ضمن فعاليات مسيرات العودة التي من المقرر استمرار تظاهراتها الأسبوعية يوم غد الجمعة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في تظاهرات يوم غد تحت شعار (لا لضم الضفة الغربية).

وجرى إلغاء احتجاجات يوم الجمعة الماضية بسبب تزامنها مع حلول ثالث أيام عيد الفطر السعيد.

واندلعت أخر جولة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل مطلع الشهر الماضي واستمرت ثلاثة أيام مخلفة مقتل 30 فلسطينيا واربعة إسرائيليين.

واستشهد 307 فلسطينيين خلال مواجهات مسيرات العودة مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة منذ انطلاق المسيرات في 30 مارس 2018 بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.