محافظ كفرالشيخ يقرر تشكيل لجنة لفحص نتائج أعمال لجنتي «الفنية» و«التقييم» بشأن طلبات التصالح

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، قرارًا رقم 11029 لسنة 2019، بتشكيل لجنة فنية بكل وحدة محلية للمركز والمدينة برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية مهندس مدنى، مهندس معماري، ممثل وزارة الداخلية، رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، باحث قانونى بديوان عام المحافظة، مدير الشئون القانونية بالوحدة (مقرراً للجنة)، على أن تختص اللجنة البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

وتشكل لجنة لتحديد مقابل التصالح، برئاسة مدير الإدارة العامة الأملاك الدولة بكفرالشيخ، وعضوية رئيس وحدة التثمين بمديرية المساحة، مدير إدارة الأملاك بمديرية الاسكان، مندوب من مديرية الضرائب العقارية، باحث قانونى بديوان عام المحافظة، مهندس من إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ممثل وزارة المالية، 2 من مقيمى العقارات المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، على أن تختص اللجنة بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات على ألا يقل سعر المتر مقابل التصالح عن خمسين جنيهاً ولا يزيد عن ألفي جنيه.

كما تشكل لجنة برئاسة، وكيل أول الوزارة، وعضوية وكيل الوزارة – السكرتير العام المساعد، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بكفرالشيخ، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، مدير مديرية المساحة، مدير عام مديرية الضرائب العقارية، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، ممثل وزارة المالية بالمحافظة، وبحضور المستشار القانوني بالمحافظة، مفوض الدولة بالمحافظة، على أن تختص اللجنة بفحص نتائج أعمال كل من اللجنة الفنية ولجنة التقييم بشان طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.