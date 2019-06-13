كلية ألمانية تعتزم منح ميركل لقب الدكتوراه الفخرية في الاقتصاد

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال بمدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا عزمها منح الدكتوراه الفخرية في الاقتصاد للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وقالت متحدثة باسم الكلية اليوم الخميس إن طريقة القيادة السياسية لميركل تتوافق مع الأفكار الأساسية لنموذج الإدارة الذي تم تطويره في الكلية.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أنباء عن ذلك في عددها الصادر اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تحصل المستشارة الألمانية على اللقب في نهاية شهر أغسطس القادم. ولكن لم يتم تحديد موعد معين لذلك حتى الآن.

يشار إلى أن ميركل تحمل بالفعل عددا كبيرا من ألقاب الدكتوراه الفخرية، وكان قد تم تقليدها مؤخرا الدكتوراه الفخرية في القانون في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو الماضي.

كما تم منح ميركل لقب الدكتورة الفخرية من جامعة لايبتسيج في عام 2008.

وبحسب بيانات كلية التجارة وإدارة الأعمال في لايبتسيح، فإن ميركل ستكون الشخص العشرين الذي يحمل لقب دكتور فخري في علوم الاقتصاد لهذه الكلية.