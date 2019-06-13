جوتيريش: العالم لا يمكنه تحمل مواجهات كبرى في الخليج

دق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ناقوس الخطر بشأن "مواجهة كبرى" محتملة في منطقة الخليج اليوم الخميس، بعد أن لحقت أضرار بناقلتي نفط في ما وصفه مشغلو الشركات بالهجمات.

وتأتي الحوادث في خليج عُمان، التي أجبرت أفراد الاطقم على إخلاء السفينتين، وسط توترات متزايدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال جوتيريش في تصريحات أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك: "اتابع الحادث الأمني الذي وقع صباح اليوم في مضيق هرمز بقلق عميق. وأدين أي هجوم على السفن المدنية بشدة".

وأضاف: "يجب إثبات الحقائق وتوضيح المسؤوليات. وإن كان هناك شيء لا يمكن للعالم تحمله، فهو مواجهة كبرى في منطقة الخليج".

يشار إلى أن ناقلتي نفط تعرضتا لهجمات صباح اليوم الخميس في خليج عمان، ما الحق بهما أضرارًا.