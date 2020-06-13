 النمسا: المظاهرات الدولية ضد العنصرية أدت الى مراجعة الأداء الأمني والشرطي - بوابة الشروق
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النمسا: المظاهرات الدولية ضد العنصرية أدت الى مراجعة الأداء الأمني والشرطي

أ ش أ
نشر في: السبت 13 يونيو 2020 - 6:48 م | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2020 - 6:48 م

أكدت وزارة الداخلية النمساوية أن الاحداث التى شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم والخاصة بمقتل الأمريكي ذي الاصول الافريقية جورج فلويد على أيدي ضباط الشرطة، دفعت إلى مراجعة وتقييم كافة الاجراءات الامنية للتأكد من مطابقتها مع حقوق الإنسان فى النمسا.

وقال بيان لوزارة الداخلية اليوم السبت، إن الشرطة النمساوية تتلزم بالمهنية وتحرص على التوافق مع معايير حقوق الإنسان ورفض كافة الممارسات العنصرية فى النمسا والعالم.

وأشار البيان إلى أن معرفة الأسس القانونية ذات الصلة بحقوق الإنسان ليست كافية، لكن هناك اهتماما بتطوير التعليم والتدريب المتعمق والعملي والتواصل بشكل جيد مع منظمات المجتمع المدني مما يسهم أيضًا في رفع مستوى الكفاءة لدى ضباط الشرطة في النمسا بشكل مستمر.

وشدد البيان على الأهمية القانونية العالية لحقوق الإنسان في النمسا مع ضرورة الاستماع إلى الهيئات الرقابية مثل المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام لأخذ توصياتهم بشكل جاد.

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