الجيش الهندي يعلن تخفيف المواجهة على الحدود مع الصين بعد محادثات

بدأت الهند والصين في سحب قواتهما بطول الحدود في منطقة الهيمالايا بعد محادثات بين كبار مسؤولي الجيشين في البلاد، وذلك وفقا لما أعلنه مانوج موكوند نارافان، رئيس أركان الجيش الهندي.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن نارافان قوله أمام صحفيين في مدينة ديرادون جنوبي الهند، اليوم السبت: " حدودنا مع الصين تحت السيطرة".

وأضاف نارافان: "عقدنا سلسلة اجتماعات مع القادة الصينيين ونتيجة لهذا، فقد حدث الكثير من فض الاشتباك".

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حريص على تجنب حدوث مواجهة مع الصين في هذا الوقت الذي تتعرض فيه طريقة تعامله مع جائحة كوفيد 19 لانتقادات في بلاده.

يشار إلى أن البلدين النوويين يشتركان في حدود بطول 488ر3 كيلومتر، وقد انتقلت قوات ودبابات وناقلات جند مدرعة إلى عدة مواقع بعد اشتباكات عدة مرات بين الجيشين عدة مرات في مناطق متنازع عليها.