عقيلة صالح يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إلى العاصمة الجزائرية، اليوم السبت، في زيارة رسمية بناء على دعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق،إن رئيس ديوان رئيس المجلس عبدالله المصري يرافق عقيلة صالح في هذه الزيارة، التي تأتي بعد نحو أسبوع من طرح مبادرة إعلان القاهرة، بحضور عقيلة وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، والخاصة بحل الأزمة الليبية.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفقة رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، أعلن من القاهرة يوم السبت الماضي مبادرة سياسية تقضي بوقف إطلاق النار بداية من يوم الاثنين الماضي، وإلزام الدول المنخرطة في الصراع الليبي بوقف تصدير السلاح، واستكمال مسار أعمال اللجنة العسكرية 5+5، مع تسوية سياسية عبر اختيار مجلس رئاسي ليبي جديد برئيس ونائبين، ورئيس حكومة منفصل عن المجلس.