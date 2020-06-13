تركيا تسجل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، و14 حالة وفاة.



ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم السبت، لفتت الوزارة إلى تسجيل 985 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 150 ألفا و87.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 425 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.