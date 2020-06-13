تبون يجدد موقف الجزائر الثابت الداعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين

استقبل رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى، في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لإيجاد حلّ سياسي للأزمة الليبية.

وقالت «الرئاسة الجزائرية» في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، إن «تبون» جدد خلال هذه المقابلة موقف الجزائر الثابت الدّاعي إلى الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حلّ سياسي، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية، بعيدًا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي نوه بالدور المحوري للجزائر في البحث عن الحلّ المنشود لأزمة بلاده الشقيقة.