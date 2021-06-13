ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

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ضبطت الإدارة العامة للمرور 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وواصلت الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6005 مخالفة مرورية متنوعة شملت "2104 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 181 مخالفة سير بدون تراخيص، 8 مخالفات دراجات نارية ، 41 مخالفة موقف عشوائي، 40 مخالفة لشروط التراخيص".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.