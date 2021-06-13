بايدن يفند أسباب رفضه عقد مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين الأسبوع المقبل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه اختار عدم عقد مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جنيف الأسبوع المقبل لأنه لا يريد أن يتم "تشتيته" فيما يخص الظهور العلني لكلا الزعيمين.

وقال بايدن للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "هذه ليست مسابقة حول من يمكنه القيام بعمل أفضل في مؤتمر صحفي أو محاولة إحراج بعضنا البعض، الأمر يتعلق بتوضيح الشروط اللازمة للحصول على علاقة أفضل مع روسيا"، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ونوه بايدن بقوله "لا أريد أن أكون مشتتًا، هل تصافحوا، من تحدث أكثر، وهكذا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا هو أن نلتقي أنا وهو، وأن نجري مناقشتنا. أعلم أنك لا تشك في أنني سأكون صريحًا جدًا معه بشأن مخاوفنا وسأوضح وجهة نظري حول كيفية تحول هذا الاجتماع وسيوضح من وجهة نظره كيف انتهى الأمر".

وكشف البيت الأبيض أمس السبت أن بايدن سيشارك في مؤتمر صحفي منفرد بعد أن يعقد الزعيمان أول لقاء مباشر بينهما منذ تولي بايدن منصبه يوم الأربعاء.